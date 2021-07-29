Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

AA



