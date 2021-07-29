Türkiye Son dakika: Milas'taki yangında flaş gelişme

Son dakika: Milas'taki yangında flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Milas'taki yangında flaş gelişme

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 21:44 Son Güncelleme:
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Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

AA

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