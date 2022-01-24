Siyaset Son dakika: Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den istifa açıklaması

Son dakika: Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den istifa açıklaması

Siyaset

Son dakika: Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den istifa açıklaması

Memleket Parti'li Mehmet Çelebi, 'Parti görevlerimden istifa ediyorum' dedi. İşte son dakika haberine göre, Mehmet Ali Çelebi'nin istifa açıklaması...

24 Ocak 2022, Pazartesi 15:40 Son Güncelleme:
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Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Milletvekili Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, parti görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye, yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" dedi.


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