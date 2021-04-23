Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek.