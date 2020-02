Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi "Çocuğa özel deneme sınavı yapılıyor. Yani senin ihtiyacın şu konularda, kişiye özel her şey. Çocuğun hedefi olmasını istemiyoruz anne babasına destek oluyor. Arkadaşlarıma göre neredeyim diye öğrenmesi için ayrı bir destek biçimi de var. Senin şu konuları çalışman, basit, ileri düzeyde çalışman lazım, şu konuya geçmen lazım şunu atlayabilirsin diyor. Yenilenen EBA'da, çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de. Tükiye'de ders anlatma konusunda yetkin öğretmenleri seçtik. Bize tüm derslerin video kütüphanesini oluşturun dedik. İstediği öğretmenden her dersi en iyi şekilde alabilsin. Her çocuğa 3 GB hediye verdik."

Günlük olarak takip ediyoruz

Bakan Selçuk şöyle devam etti: Tüm konuları istediği kadar tekrar edebilecek. Kişiye özel test oluşturuyor. Öğrenciye özel bir sınav yapabiliyor. Akıllı sistemin uygulandığı lokal bir çalışanlar var. Bu bana uyar diye çıkartma yapıştırdık. Okullar bilgilendirildi. Pilotları yapıldı. Bunun tanıtımını yaptık. Şimdi anne babalara çalışmalar yapıyoruz. Elazığ’da deprem oldu. Bu sistem üzerinden bu çocukların eğitimini sağlayabiliyoruz. Bunu da günlük olarak takip ediyoruz. Çizgi filmler, ders destek sistemleri, öğretmenler için ücretsiz sertifika programları var. Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti.