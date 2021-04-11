Türkiye Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama: Tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama: Tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz

Türkiye

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama: Tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasının yakında tüm ülkeye yaygınlaştırılacağını söyledi.

11 Nisan 2021, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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