Türkiye Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama

Türkiye

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların açılış tarihi olan 6 Eylül için kararlı olduklarını belirtti.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 

Bakan Selçuk, okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduğunu vurgulayarak, gerekli tüm önlemlerin de alındığını sözlerine ekledi. 


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