Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduğunu vurgulayarak, gerekli tüm önlemlerin de alındığını sözlerine ekledi.



