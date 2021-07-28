Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların açılış tarihi olan 6 Eylül için kararlı olduklarını belirtti.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduğunu vurgulayarak, gerekli tüm önlemlerin de alındığını sözlerine ekledi.