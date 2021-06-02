Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması
Son dakika haberine göre MEB'den LGS için açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye girecek öğrenciler için sosyal medyadan paylaşım yaptı. İşte Selçuk'un son dakika LGS paylaşımı...
02 Haziran 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek olan öğrenciler ve velileri için paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." dedi.
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