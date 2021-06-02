Türkiye Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Türkiye

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Son dakika haberine göre MEB'den LGS için açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye girecek öğrenciler için sosyal medyadan paylaşım yaptı. İşte Selçuk'un son dakika LGS paylaşımı...

02 Haziran 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek olan öğrenciler ve velileri için paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." dedi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“O İş Halkta…”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimdeki kurt
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Sabır, inanç, hırs ve çalışmanın zaferi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Müsilaj çalıştayı bu cuma
Murat Çelik
Banu Şen
Yüzyıllardır ihracatın gözbebeği: Ege
Banu Şen
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'İlişki sırası' tartışması kanlı bitti! Üçü birlikte yaşıyordu.. Feci son!