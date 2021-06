Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek olan öğrenciler ve velileri için paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." dedi.