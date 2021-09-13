Türkiye Son dakika! Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Türkiye

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. 

Okullar açık kalacak, yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz.

850 bin sınıfın sadece 198'inde vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

"OKULLAR AÇIK KALMAYA DEVAM EDECEK"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek.

"İKİLİ SİSTEME GEÇİLEBİLİR"

Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

OKULLARDAKİ AŞILAMA DURUMU NEDİR?

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

"VELİNİN RIZASI OLMADAN ÇOCUĞA PCR TESTİ YAPILMAYACAK"

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI

15 bin yeni atama, ek atama değil bu. 2020 KPSS'sine girenler diyor ki 2021'ler bu hakkı kullanmasın. Süresi geçmemiş tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. Tüm öğretmenlerimize eşit bir şekilde kapı açtık. En yüksek puanda olan öğretmeni sisteme dahil etmeye çalışıyoruz.

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