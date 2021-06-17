Türkiye Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu... 21 Haziran'da başlıyor...

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu... 21 Haziran'da başlıyor...

Türkiye

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu... 21 Haziran'da başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığınca karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılacağı, okullarda öğrenciler için etkinliklerin 2 Temmuz tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

17 Haziran 2021, Perşembe 16:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 21 Haziran-2 Temmuz arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına göre bu tarihler arasında okulların kendi imkânları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkânlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

Bu etkinlikler, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrenciler için etkinlik kitapları da kullanılacak.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmî ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkânlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dualı Cuma mesajları 2021: Resimli, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajları