Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 22 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu söyleyerek, 'Bugüne kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildi.' dedi.
11 Ocak 2022, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyona ilişkin açıklama geldi. Akar, "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
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