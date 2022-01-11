Türkiye Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu söyleyerek, 'Bugüne kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildi.' dedi.

11 Ocak 2022, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyona ilişkin açıklama geldi. Akar, "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.


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