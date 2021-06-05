Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: Ordumuza dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var' açıklamasını yaptı.
05 Haziran 2021, Cumartesi 10:52 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Akar'ın açıklamaları:
Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var.
Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nın üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler.
Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.