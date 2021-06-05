İşte Bakan Akar'ın açıklamaları:

Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var.

Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nın üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler.

Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.







