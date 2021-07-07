Siyaset Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşıyla telefonda görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşıyla telefonda görüştü

Siyaset

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşıyla telefonda görüştü

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:37 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "olumlu ve yapıcı" geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin, "NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.


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