Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a hareket etti.

Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti.

Bakan Akar, burada beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Avsever ile sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

MSB: 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

illi Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.











