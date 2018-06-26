Son dakika! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yangın Beyoğlu Fındıklı’da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye tarafından tutulacak raporla ortaya çıkacak