Son dakika! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yangın
Beyoğlu Fındıklı’da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye tarafından tutulacak raporla ortaya çıkacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ana kampüsünde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını kısa sürede tamamladı ve yangın söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Sadece yangının çıktığı çatı katında maddi hasar oluştu.
ÇIKIŞ NEDENİ SONRA ORTAYA ÇIKACAK
Yangının tadilat sırasında çıktığı iddia edildi. Ancak asıl çıkış nedeni itfaiye tarafından tutulacak raporla ortaya çıkacak.