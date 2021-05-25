Son dakika… ‘Mini infaz’ paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu!
AK Parti iki ayrı yargı paketi için çalışmalarını hızlandırırken ilk adım atıldı. Son dakika haberine göre; AK Parti, 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı’na sundu.
25 Mayıs 2021, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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Teklifle; yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek. Nakil talebinde bulunan ve maddi durumu yetersiz olan hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak. Hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti amacıyla verilen ve izinler arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.
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