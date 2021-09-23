Türkiye Son dakika: Minibüs devrildi! 11 kişi yaralandı

Son dakika: Minibüs devrildi! 11 kişi yaralandı

Türkiye

Son dakika: Minibüs devrildi! 11 kişi yaralandı

Amasra'dan Bartın istikametine giden İsa Y. (47) idaresindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, Uğurlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. 11 kişi yaralandı.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Amasra'dan Bartın istikametine giden İsa Y. (47) idaresindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, Uğurlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y, gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.


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