Türkiye Son dakika... Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 21:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bölgede asfalt bakım çalışmaları yürüten firmanın işçilerini taşıyan Hacı Kulak'ın kullandığı 06 FU 8621 plakalı minibüs, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Boztaş yönetimindeki 33 AGE 206 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile işçiler Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç, Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Akaz yaralandı.



Yaralılar, Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otoyola devrilen minibüsü kaldırma çalışması sırasında trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: İddialar sonrası numune alınmıştı! Sonuç belli olduHer şey bir anda oldu! Yaşlı adamın feci ölümü


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hayırdır
Rauf Tamer
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İddialar sonrası numune alınmıştı! Sonuç belli oldu