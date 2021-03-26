Son dakika: Mısır'da feci tren kazası: 32 kişi kişi öldü, yaralılar var
Son dakika haberine göre, Mısır'ın kuzeyindeki Sevhac'ta meydana gelen tren kazasında 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.
26 Mart 2021, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Mısır'da iki trenin çarpışması sonucunda en az 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza yerinde onlarca ambulans sevk edildi.
Yerel basında yer alan haberlerde ise bazı yolcuların enkaz altında mahsur kaldığı, insanların ise onları vagonlardan çıkarmaya çalıştığı bilgisine yer verildi. 2019'da, Kahire'nin ana tren istasyonunda bir tren raydan çıkıp alev almış, bu kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti.
20'den fazla kişi öldüğü kaza sonrası Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.