Mısır'da Giza Piramitleri'nin bulunduğu bölgedeki müzenin yakınında, bir turist otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.

Reuters haber ajansına göre en az 12, AP haber ajansına göre 17 yaralı olduğu belirtildi.

Patlamada yaralananların çoğu ise Güney Afrikalı turistler.

Görgü tanıklarından Muhammed Elmanduh "Çok güçlü bir patlama sesi duydum" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda da otobüsün camlarının parçalandığı ve patlamanın etkisiyle bir duvarın yıkıldığı görülüyor.

Mısır'da yine aynı noktada geçen aralık ayında da bir patlama olmuştu. Olayda Mısırlı rehber ölmüş ve en az 10 turist de yaralanmıştı.

REUTERS-AP-İHA











