Mart ayı sonunda 19 yolcunun hayatını kaybettiği bir tren kazasının kayıtlara geçtiği Mısır'da, bu kez de bir yolcu treni raydan çıktı.





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Mısırlı yetkililer, Kalyubiye vilayeti yakınlarında sekiz vagonun devrildiğini açıkladı. 12 ambulans olay yerine sevk edilirken, yerel medya en az 100 yolcunun yaralandığını bildiriyor.

Yerel medyadaki haberlerde ayrıca can kayıplarının da olduğu belirtiliyor.