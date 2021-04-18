Son dakika: Mısır'da yolcu treni devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberine göre, Mısır'ın Kalyubiye kentinde yolcu treni raydan çıktı. Devrilen yolcu treninde ilk belirlemeye göre ölü ve 100'den fazla yaralı var.
18 Nisan 2021, Pazar 16:44 Son Güncelleme:
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Mart ayı sonunda 19 yolcunun hayatını kaybettiği bir tren kazasının kayıtlara geçtiği Mısır'da, bu kez de bir yolcu treni raydan çıktı.
Mısırlı yetkililer, Kalyubiye vilayeti yakınlarında sekiz vagonun devrildiğini açıkladı. 12 ambulans olay yerine sevk edilirken, yerel medya en az 100 yolcunun yaralandığını bildiriyor.
Yerel medyadaki haberlerde ayrıca can kayıplarının da olduğu belirtiliyor.
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