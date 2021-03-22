Son dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma
Son dakika haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
22 Mart 2021, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, pazar günü Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar’a, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında, ’terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK’yı övücü sözler’ ile ’örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
DHA