Türkiye Son dakika! MSB 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

Son dakika! MSB 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

Türkiye

Son dakika! MSB 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

MSB'den (Milli Savunma Bakanlığı) yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde ise 1 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 12:22 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.


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