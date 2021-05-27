Son dakika! MSB 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!
MSB'den (Milli Savunma Bakanlığı) yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde ise 1 terörist etkisiz hale getirildi.
27 Mayıs 2021, Perşembe 12:22 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
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