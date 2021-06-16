Son dakika... MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
16 Haziran 2021, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1405067391244161028
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