Türkiye Son dakika! MSB, 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Son dakika! MSB, 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Türkiye

Son dakika! MSB, 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.

10 Eylül 2021, Cuma 09:49 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.


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