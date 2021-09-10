Son dakika! MSB, 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.
10 Eylül 2021, Cuma 09:49 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.