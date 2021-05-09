Son dakika! MSB, 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri'nin harekâtıyla ile etkisiz hâle getirildi.
09 Mayıs 2021, Pazar 13:54 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
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