Son dakika! MSB: ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmaları başladı Milli Savunma Bakanlığı: Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.