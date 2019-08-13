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Son dakika! MSB: ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmaları başladı

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

13 Ağustos 2019, Salı 16:41 Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB: ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmaları başladı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama:

1. Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

2. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır.

3. Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir.


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