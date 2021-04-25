Türkiye Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Türkiye

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Şimşek harekatında, teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

25 Nisan 2021, Pazar 23:06 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DHA

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