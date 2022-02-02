Türkiye Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Türkiye

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:17 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hudut karakoluna havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda Bakan Akar, şöyle dedi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ın Cizre ilçesi PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan’ın (27) acı haberi, ailesine ulaştı. Şehit Tarcan'ın terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi. 

Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçeleri arasında bulunan 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Yakacık Hudut Karakolu’na bugün saat 14.15 sıralarında PKK’lı teröristlerce havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Tarcan’ın acı haberi, askeri görevlilerce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Hilmi- Günay Tarcan çifti, tek oğulları olan Tarık Tarcan’ın şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

TERHİSİNE 20 GÜN KALMIŞTI

Şehit Tarcan’ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tepebaşı Kaymakamlığı sokağa taziye çadırı kurdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tarcan’ın yarın Reşadiye Camii’ndeki öğle namazının ardından Vişnelik Hava Şehitliği’nde toprağa verileceği öğrenildi. Tarcan’ın yaklaşık 5 aydır asker olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı belirtildi.

Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, ANKARA, (DHA)

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