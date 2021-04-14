Türkiye Son dakika.. MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika.. MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Türkiye

Son dakika.. MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 23:46 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz.

DHA

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