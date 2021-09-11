Gündem Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

11 Eylül 2021, Cumartesi 11:34 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi.


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