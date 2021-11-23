Türkiye Son dakika: MSB acı haberi duyurdu

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu

Türkiye

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

23 Kasım 2021, Salı 23:26 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

DHA

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