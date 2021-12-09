Türkiye Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde üç askerimiz şehit oldu

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde üç askerimiz şehit oldu

Türkiye

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde üç askerimiz şehit oldu

MSB, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.' açıklamasında bulundu. Öte yandan 6 teröristin ise bölgede etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

09 Aralık 2021, Perşembe 15:22 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.


Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.


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