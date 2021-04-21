Son dakika: MSB açıkladı... Terör örgütüne ağır darbe: 836 terörist…
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
21 Nisan 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi"