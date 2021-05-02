Türkiye Son dakika… MSB: Atak helikopterleri vurdu! Sayı 46’ya yükseldi…

Son dakika… MSB: Atak helikopterleri vurdu! Sayı 46’ya yükseldi…

Türkiye

Son dakika… MSB: Atak helikopterleri vurdu! Sayı 46’ya yükseldi…

MSB yaptığı son dakika açıklamasında Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Atak helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

02 Mayıs 2021, Pazar 15:14 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:


Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi.


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