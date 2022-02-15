Türkiye Son dakika! MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye

Son dakika! MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

15 Şubat 2022, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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