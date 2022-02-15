Son dakika! MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.



