Gündem Son dakika: MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Son dakika: MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

20 Mart 2021, Cumartesi 09:57 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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