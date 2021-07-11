Türkiye Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 Temmuz 2021, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şampiyon belli
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akın akın gidiyorlar! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu