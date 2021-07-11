Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11 Temmuz 2021, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1414260204254994434
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