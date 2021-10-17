Türkiye Son dakika! MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Türkiye

Son dakika! MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

17 Ekim 2021, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
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Terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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