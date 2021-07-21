Türkiye Son dakika... MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika... MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 19:31 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

ANKARA (AA)


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