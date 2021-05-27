Türkiye Son dakika... MSB duyurdu: 7 FETÖ mensubu yakalandı

Son dakika... MSB duyurdu: 7 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye

Son dakika... MSB duyurdu: 7 FETÖ mensubu yakalandı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 18:45 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.

AA

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