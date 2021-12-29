Son dakika! MSB duyurdu: 8 terörist Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
29 Aralık 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" ifadeleri kullanıldı.