Türkiye Son dakika... MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika... MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

17 Şubat 2022, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA


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