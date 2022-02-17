Son dakika... MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
17 Şubat 2022, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA