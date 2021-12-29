Son dakika.. MSB duyurdu: ATAK helikopterlerimiz etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
29 Aralık 2021, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA
https://twitter.com/tcsavunma/status/1476207379549147139
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