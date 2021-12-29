Türkiye Son dakika.. MSB duyurdu: ATAK helikopterlerimiz etkisiz hale getirdi

Son dakika.. MSB duyurdu: ATAK helikopterlerimiz etkisiz hale getirdi

Türkiye

Son dakika.. MSB duyurdu: ATAK helikopterlerimiz etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA


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