Son dakika! MSB duyurdu: Gara'da PKK'ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu. Açıklamada, 'Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!' denildi.
04 Eylül 2021, Cumartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!" denildi.
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