Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!" denildi.

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