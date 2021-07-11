Türkiye Son dakika! MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Türkiye

Son dakika! MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 Temmuz 2021, Pazar 13:51 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.


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