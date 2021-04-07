Türkiye Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

07 Nisan 2021, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!


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