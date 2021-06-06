Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde tespit edilen bir mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.





Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

MAĞARADA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler:

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu,

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 250 m inflaklı fitil,

- 3.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 3.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 6 adet havan mühimmatı,

- 19 adet EYP ana imla hakkı,

- 3 adet havan tapası,

- 200 adet fünye,

- 120 adet pil bloğu,

- 1 adet voltmetre,

- 3 adet yaesu telsiz anteni.







