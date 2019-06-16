Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

27 Mayıs tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. PKK’lı teröristler başta olmak üzere kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tespit edilerek teker teker imha ediliyor.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediliyor. 27 Mayıs tarihinden bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu. Son olarak Metina ve Kandil bölgelerine hava harekâtı düzenlenerek 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu güne kadar Irak’ın kuzeyinde toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51’ini Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.

Ayrıca komandolarımız tarafından terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve EYP imha edilirken, 15 sığınak ve barınak daha kullanılamaz hâle getirildi. Böylece terör örgütü PKK’nın Hakurk bölgesinde toplam 133 mağara ve sığınağı içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.