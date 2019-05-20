Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör hedefleri imha edildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.