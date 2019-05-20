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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

20 Mayıs 2019, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör hedefleri imha edildi

MSB’den yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

AA


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