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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

23 Mayıs 2019, Perşembe 09:41 Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu

MSB’den yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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