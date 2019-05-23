Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.